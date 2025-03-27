Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz | Son dakika haberleri

        Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz olacak

        Kayseri Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesinde hizmet veren hayvanat bahçesinin Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3. günleri ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3. günleri ücretsiz olacak.

        Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bu bayramda da binlerce ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü kapalı olacak Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinde ise vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açacak" dedi.

        Ramazan Bayramı'na özel ücretsiz olarak ziyarete açılacak olan hayvanat bahçesinin özellikle çocukları çok mutlu edeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince gerekli aşı ve koruyucu uygulamaları titizlikle takip edilen yüzlerce hayvanın yuvası olan hayvanat bahçemiz, bayramda da ziyaretçilerini bekliyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #Ramazan Bayramı
        #hayvanat bahçesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Habertürk Anasayfa