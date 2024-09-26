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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Kayseri Tomarza'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 01:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:18
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        Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün öğle saatlerinde Tomarza ilçesi Kale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cahit Yıldırım idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Cahit Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım ile Bahar A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        3 ÇOCUK ANNESİ TUBA YILDIRIM, KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Cahit ile eşi Tuğba Yıldırım Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Tuğba Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #kayseri
        #Tomarza
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