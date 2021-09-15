Kayseri'de en güzel vitrine sahip pastırmacı ve sarraf plaketle ödüllendirildi

AA

Yarışma kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu "Pastırmacı Tolga" adlı dükkan ile "Osmanlı Sarraf" en güzel vitrine sahip iş yerleri olarak seçildi.

Pastırmacı dükkanı tuğla dekoru, sucuk ve pastırma ürün çeşitliliğiyle dikkati çekerken, sarraf da büyük vitrinleri ve ürün zenginliğiyle öne çıktı.

Ahilik İl Kutlama Komitesi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve komite üyeleri, Kazancılar Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Burada konuşan Alan, Ahilik Haftası kapsamında böyle bir yarışma düzenlediklerini ve ticaret hayatının temsilcilerinin de görüşlerini alarak bu dükkanları belirlediklerini aktardı.

Dükkanlarına gösterdikleri özenden dolayı esnafı tebrik eden Alan, hayırlı işler dileğinde bulundu.

KTO Başkanı Gülsoy da ticaret hayatında işini severek yapmanın önemli olduğunu, bunun dükkanlara yansıdığını dile getirdi.

Esnaf Mustafa Yüregilli ise 42 yıldır kuyumculuk yaptığını liseden beri Kazancılar Çarşısı'nda olduğunu belirterek, "Ömrüm burada geçti. İşinizi severek yapınca her şey peşinden geliyor. Ekip arkadaşlarımız da çok iyiler. Sabah erkenden açıyoruz dükkanı. Önemli olan sevmek." diye konuştu.

Pastırmacı Tolga Korkut ise 30 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, "Çıraklığını yaptığım işin ustalığını yapıyorum. Kayseri'de iş yerim ön plana çıktığı için mutluyum. Kayseri'nin altını olan pastırmayı tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğim." dedi.