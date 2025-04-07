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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kuruldu | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir'de Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kuruldu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanında öncü bir şehir olma yolunda, Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü'nü kurduklarını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'yi bilimle aydınlatacağız. Bilim ve teknolojiyi sadece bir uzmanlık alanı olarak değil, toplumun her kesiminin faydalanabileceği bir değer haline getirmek istiyoruz. Yeni kurduğumuz Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü ile bilimsel bilgiyi erişilebilir kılacak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle iç içe büyütmeyi hedefleyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:51
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        Kayseri'de Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü kuruldu
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü'nü hayata geçirdi. Yeni kurulan şube müdürlüğü, "Bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturuyoruz" mottosuyla faaliyet gösterecek. Çocuklardan gençlere, akademisyenlerden girişimcilere kadar geniş bir kesime hitap eden projelerle Kayseri'nin bilimle şekillendirilmesi amaçlanıyor. Bilim şenliklerinden robotik kodlama atölyelerine, yapay zekâ ve siber güvenlik eğitimlerinden inovasyon desteklerine kadar pek çok etkinlik hayata geçirilecek.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kurulan Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanında öncü bir şehir olması yolunda kritik bir adım attıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'yi bilimle aydınlatacağız. Bilim ve teknolojiyi sadece bir uzmanlık alanı olarak değil, toplumun her kesiminin faydalanabileceği bir değer haline getirmek istiyoruz. Yeni kurduğumuz Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü ile bilimsel bilgiyi erişilebilir kılacak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle iç içe büyütmeyi hedefleyeceğiz" dedi.

        Yeni kurulan Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü, şehrin her kesimine hitap eden çeşitli projelerle Kayseri'yi bilimle buluşturmayı hedefliyor. Şube müdürlüğü tarafından düzenlenecek çalışmalar arasında bilim şenlikleri ve festivaller, STEM ve robotik kodlama atölyeleri, yapay zekâ ve siber güvenlik eğitimleri, doğa bilimleri ve astronomi etkinlikleri, inovasyon ve girişimcilik destekleri gibi birçok farklı proje yer alacak.

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