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        Haberler Gündem Kayseri'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de araç bariyere çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

        Kayseri'de yol kenarındaki bariyere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken ölen 2 kişinin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:18 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:18
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        Kayseri'de araç bariyere çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, E.K’nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Ankara yolunun 25. kilometresinde bariyerlere çarptı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.K ve 8 yaşındaki oğlu Miraç hayatını kaybederken, eşi Sultan ile çocukları Fatma Özmen, Soner ve Ensar K. yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken ölen 2 kişinin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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