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Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi

Giriş: 10.03.2023 - 05:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem
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AA

Kayseri'de saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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