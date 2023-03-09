3.9'u İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır değerlendirdi... Bursa'da büyük deprem olur mu?

Türkiye'yi saran deprem fırtınasının son adresi Bursa oldu. Sanayi ve tarım şehri olan kent, sabah 08.28'de, 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin adresi, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14 kilometre açıklarıydı.

Bursa'da büyük bir deprem olur mu, olası bir depremde en çok neresi etkilenir, 3.9'luk depremin anlamı nedir sorularına İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır cevap verdi...

"Bursa'da 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir mi, kentin depremsel tarihine baktığımız zaman bunun cevabı 'evet, olabilir'. 28 Şubat 1855'te, Mustafakemalpaşa ilçesinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremden 40 gün sonra da, 11 Nisan 1855'te Gemlik ve Mudanya'yı etkileyen 7 büyüklüğünde bir artçı şok geldi. Her iki deprem ciddi can ve mal kaybına neden oldu.

3.9'luk deprem için öncü diyemeyiz. Bunlar doğal ve her zaman olan depremler. Ana faya uzak ve Marmara içinde olan bir deprem. Bursa ve civarında birçok fay var. Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) kollarının Bursa bölgesinden geçtiğini belirtmeliyim.

"7'LİK BİR DEPREM TÜM OVAYI ETKİLER"

Bursa'ya baktığımızda sıvılaşma riskinin de yüksek olduğuna vurgu yapmak gerekir. Bölgede, 7'lik deprem üretebilecek birden fazla fay var. Olası, böyle bir depremde de tüm ova bundan etkilenir. İnegöl, göller bölgesi ve Yalova'ya kadar sıvılaşmanın olumsuz etkisi gözlenebilir. Dağ yamaçları sağlamdır.

"İSTANBUL'U DA OLUMSUZ ETKİLER"

Böyle bir deprem, İstanbul'da da özellikle sıvılaşmanın fazla olduğu zeminlerde hasara neden olabilir."