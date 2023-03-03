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Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu

Sakarya'da Selahattin Uysal, mesaiden sonra evine gitmeyince yakınları çalıştığı Sapanca Kaymakamlığı'na geldi. Aile, güvenlik görevlileri ile birlikte geçtiği odada Uysal'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İki çocuk babası Uysal'ın kesin ölümü, yapılacak otopsi sonucu belli olacak

Giriş: 03.03.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu
DHA

Sakarya'da Selahattin Uysal (49), kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu.

Olay, dün, Hükümet Konağı binasında meydana geldi. Selahattin Uysal'ın mesai sonrası evine gelmemesinden şüphelenen ailesi, Sapanca Kaymakamlığı'na gitti. Binadaki güvenlik görevlileri ile ailesi, Uysal'ın çalıştığı özel kalem birimine geçti.

Uysal'ın, koltuğunda hareketsiz olduğu görülünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Adrese gelen sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni, belli olacak.

Evli, 2 çocuk babası Selahattin Uysal'ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de, Tepebaşı Emirceoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

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