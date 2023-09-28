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        Haberler Gündem Eğitim Kaymakamlık sınavı ne zaman? Bakan Yerlikaya açıkladı: 2023 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi ne zaman?

        Kaymakamlık sınavı ne zaman? Bakan Yerlikaya açıkladı: 2023 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi...

        İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) ile ilgili müjdeli haber geldi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu sınavın tarihini adaylarla paylaştı. Söz konusu sınava katılacak adaylar için; sınav tarihi ve sınava giriş belgeleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:30
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        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ile ilgili resmi açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, resmi Twitter hesabından sınav tarihini duyurdu. İşte hem sınav tarihi hem de sınav giriş belgesine dair bilgiler...

        • 2

          2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

          Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen Kaymakamlık sınav tarihini duyurdu.

          Buna göre; Kaymakamlık sınavı bu yıl 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

        • 3

          ALİ YERLİKAYA DUYURDU

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

          "Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin Mülki İdare Amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım

          Beklediğiniz haberi paylaşıyorum;

          Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 Kaymakam adayı alıyoruz.

          Başvuru şartlarını önümüzdeki günlerde duyuracağız.

          Siz şimdiden çalışmaya başlayın."

        • 4

          KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Kaymakamlık sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

          Ancak henüz sınav giriş belgesi yayınlanmış değil.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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