Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ile ilgili resmi açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, resmi Twitter hesabından sınav tarihini duyurdu. İşte hem sınav tarihi hem de sınav giriş belgesine dair bilgiler...