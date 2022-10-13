Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri nasıl alınır?