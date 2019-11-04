04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin önemli kayısı üretim alanlarından olan ve mikroklima iklimin hakim olduğu Iğdır'daki kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle güzel görüntüler oluşturuyor.
AA'nın haberine göre yörenin en önemli gelir kaynaklarından olan ve kentin neredeyse her bölgesinde bulunan kayısı ağaçları, sonbaharda sararan yapraklarıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor. İri ve sararmış yaprakları, kahverengi gövdesiyle doğaya renk katan kayısı ağaçlarının oluşturduğu sarı tonlar, ilgi çekici görüntüsüyle birçok kişi için doğal stüdyo oluyor.
Görsel şölen sunan kayısı bahçeleri, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.
Bahçeleri ziyarete gelenlerden İlteriş Kağan Taşkınsu, yaptığı açıklamada, kayısı bahçelerinin görülmeye değer güzellikler sunduğunu söyledi.
Arkadaş grubuyla bahçeleri gezmeye geldiğini belirten Taşkınsu, "Burada sarının, kahverenginin ve yeşilin çeşitli tonlarına şahit oluyoruz. Burayı gezdiğimizde adeta büyülü bir manzarayla karşılaştık. Bu bahçeleri, doğanın sunduğu bu renk tonlarını herkesin görmesi gerekiyor" dedi.
"GERÇEKTEN DE GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YERMİŞ"
Kayısı bahçelerini gezmeye gelenlerden Asuman Taşbaşı, doğanın ahenk içinde renklere büründüğünü ve görülmeye değer görüntüler sunduğunu ifade ederek, "Iğdır'da geldiğim ilk doğal alan, ilk defa bir kayısı bahçesi görüyorum. Çok beğendim, bir sürü kayısı ağacı var, renkleri de çok uyumlu. Gerçekten doğa bir ahenk içinde. Gökyüzü, kuş sesleri ve yaprakların sonbaharla birlikte aldığı o renkler gerçekten de görülmeye değer bir yermiş. Buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
Ziyaretçilerden Bilal Özkan ise "Bahçeler çok güzel, sonbahar yapraklarını dökmüş. Yapraklar sararmış, çok hoşuma gitti. İnternette gördüm, zaten kayısı bahçeleri yazdığınızda Iğdır'daki bahçeler çıkıyor. Biz de merak ettik, arkadaşlarla birlikte gelip gezdik ve çok beğendik" ifadelerini kullandı.
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