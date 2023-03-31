Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet!

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından gölden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cansız bedenin, Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı'ya (60) ait olduğu tespit edildi.

Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çınarcının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderilecek.