Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet! - Son dakika haberleri

Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet!

Sakarya'daki Sapanca Gölü'nde, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 60 yaşındaki Hasan Çınarcı'nın cansız bedeni bulundu. Çınarcı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Giriş: 31.03.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet! - Son dakika haberleri
Kayıp olarak aranıyordu! Sapanca Gölü'nde dehşet!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sakarya'daki olay, Sapanca ilçesindeki Göl Mahallesi Harmanlık yürüyüş yolunda meydana geldi. Sapanca Gölü'nde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından gölden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Polis ekiplerince yapılan incelemede cansız bedenin, Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı'ya (60) ait olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çınarcının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.