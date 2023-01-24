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Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet, cinayete kurban gitmiş

Iğdır'da kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Mehmet Akif Gökçe'nin cesedi bulundu. Gencin, başına vurulan sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi

Giriş: 24.01.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp Mehmet cinayet kurbanı!
Kayıp Mehmet cinayet kurbanı!
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DHA

Iğdır'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Akif Gökçe'nin (19), boş arazide cesedi bulundu. Gökçe'nin başına vurulan sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre Enginalan köyünde oturan Mehmet Akif Gökçe, dün saat 19.30 sıralarında arkadaşları ile buluşmak için evden çıktı.

Fotoğraf: AA

KÖYE 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Gökçe'nin ev dönmemesi üzere aile, jandarmaya ihbarda bulundu. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarıyla Gökçe'nin, bugün öğle saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıktaki boş arazide cesedi bulundu.

Başına vurulan sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Mehmet Akif Gökçe'nin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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