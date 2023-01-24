Kayıp Mehmet cinayet kurbanı!

DHA'nın haberine göre Enginalan köyünde oturan Mehmet Akif Gökçe, dün saat 19.30 sıralarında arkadaşları ile buluşmak için evden çıktı.

Başına vurulan sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Mehmet Akif Gökçe'nin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökçe'nin ev dönmemesi üzere aile, jandarmaya ihbarda bulundu. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarıyla Gökçe'nin, bugün öğle saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıktaki boş arazide cesedi bulundu.