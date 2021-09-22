Kayıp Iraklı genç kız olayında flaş gelişme!

AA

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) 2 Eylül'de kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, genç kızın evinden ayrılmasının ardından yürüdüğü güzergah ile şüpheli Amjed M.M'nin evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

YURT DIŞINA KAÇARKEN SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Olayla ilgili 2 kez ifadesine başvurulan Amjed M.M.'nin kentten ayrıldığını belirleyen polis, şüpheliyi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığındayken Kırklareli'nde kent merkezi girişinde başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesiyle yakaladı. Zanlıya yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde gözaltına alındı.

GAZETECİLERE 'O GİTTİ ARKADAŞINA' DİYE CEVAP VERDİ

Eskişehir'e getirilen Asaad M.M. ve Ammeer M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Amjed M.M. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin genç kızın nerede olduğu sorusuna, "O gitti arkadaşına" cevabını verdi.

20 GÜNDE 10 BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Bugüne kadar yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda kişinin ifadesine başvuran, kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yapan polis ekipleri, Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.