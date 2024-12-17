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        Haberler Gündem Kayıp Dürdane canlı yayında bulundu

        Kayıp Dürdane canlı yayında bulundu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bugün 1,5 yıldır kayıp olan Dürdane'yi buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 21:21 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:21
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        Kayıp Dürdane canlı yayında bulundu
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        Günler önce canlı yayına katılarak kardeşi Dürdane'yi bulmaya çalışan Rukiye, son birkaç gündür anne Hacer ve baba Seyit'le yüzleşiyordu. Didem Arslan Yılmaz canlı yayında bugün kayıp Dürdane'nin yaşıyor olduğu haberini verdi.

        DÜRDANE KIRIKKALE YENİMAHALLE’DE BULUNDU!

        Didem Arslan Yılmaz, Dürdane'nin Kırıkkale'nin Yenimahalle bölgesindeki bir apartman dairesinde bulunduğunu açıkladı.

        Didem Arslan Yılmaz, detay veremediğini söylerken Dürdane'nin

        devlet koruması altında olduğunu belirterek uzun süredir Dürdane'yi arayan ailesinin yüreklerine su serpti.

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