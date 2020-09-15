İHA

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde canice öldürülen eşeğin sahibi, şüphelilerden şikâyetçi oldu.

Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesinde iki şüpheli şahsın bir eşeği darp edip ardından bıçakladıktan sonra öldürdüğü iddia edildi. Kaybolan eşeği arayan vatandaş, yol kenarında hayvanını ölü halde buldu. Eşeğine bakan vatandaş, gözlerinin oyulduğunu ve bazı bölgelerinde işkence izlerini fark edince, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olayla alakalı öncelikle uzlaşma önerilirken, eşeğin sahibi ise bunu kabul etmeyerek şikâyetinden vazgeçmedi. İncelemeler sonunda eşeğin bir çok yerinde yara izine rastlanırken gözlerinin de oyulduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında bulunulan suç duyurusu sonrasında konuyla ilgili çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.