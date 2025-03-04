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        Haberler Dünyadan Katy Perry'den uzay yolculuğu yorumu: Uçmam gerekiyordu - magazin haberleri

        Katy Perry'den uzay yolculuğu yorumu: Uçmam gerekiyordu

        Uzay yolculuğuna çıkmaya hazırlanan Katy Perry, çok heyecablı olduğunu söyleyerek, "Annem bana 'Kuş Tüyü' diyor. Uçmam gerekiyordu" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:53
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        "Uçmam gerekiyordu"
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        ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry, yakında uzay yolculuğu yapacak isimler arasına girdi. ABD'li iş adamı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna katılacak olan Perry, uzaya çıkışı hakkında konuştu.

        Tarihi henüz açıklanmayan yolculuğuyla ilgili Katy Perry; "Heyecanlıyım ve içimde kelebekler uçuşuyor" dedi. Mayıs ayında dünya turnesine çıkmaya hazırlanan ünlü şarkıcı; "Bu, turnemin teması. Gitmeyi çok istiyorum. Annem, bana 'Kuş Tüyü' der. Bana bunu hayatım boyunca dedi ve bu yolculuğun bir parçası olmamı söylediklerinde araştırdım. Youtube'dan kapsüle baktım ve gördüm ki bir tüy amblemi vardı. 'Başka hangi işarete ihtiyacım var ki?' diye düşündüm. Annem, bana 'Kuş Tüyü' diyor. Uçmam gerekiyordu" şeklinde konuştu.

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        Katy Perry; "Uzayı gördükten sonra kazanacağım perspektif ve anlatabileceğim hikayeler için çok heyecanlıyım" diye ekledi.

        "Şimdi uzaya gidip benden çok daha büyük bir şeyi keşfedeceğim" diyen Katy Perry, bu yolculukla ilgili sevgilisi Orlando Bloom ile de konuştuklarını belirterek; "Birbirimizden fikir alıyoruz. O da yolculukla ilgileniyor. Bir arayışçı olması, onda hayran olduğum bir özellik" ifadesini kullandı.

        İlkbaharda 'New Shepard' adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Katy Perry, kadınlardan oluşan bir ekiple yolculuk yapacak. Ekipte Jezz Bezos'un nişanlısı, eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn da yer alacak.

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        #Katy Perry
        #uzay yolculuğu
        #Jeff Bezos

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