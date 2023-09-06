Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü 53 yaşındaki Hasan, eşi 46 yaşındaki Zemzem ve çocukları 7 yaşındaki Yağız ile 4 yaşındaki Mehmet Eren Çiftçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Malatya'daki feci kaza, saat 11.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Hasan Çiftçi (53) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi.
ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK VEFAT ETTİ
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kazada sürücü Çiftçi, eşi Zemzem (46) ve çocukları Mehmet Eren (4) ile Yağız Çiftçi (7) hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenazeler, inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.