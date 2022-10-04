DHA

Amasya'da, başından vurularak öldürülen Muhammet B. (27) cinayeti, jandarma tarafından aydınlatıldı. Olay, 16 Ağustos 2021'de merkeze bağlı Aksalur köyünde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Muhammet B. (27), Yeşilırmak Nehri kıyısında başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

SERALARINDA ÇALIŞAN İŞÇİ Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Muhammet B.'nin eşi Fatma B.'nin (25) seralarında çalışan işçi Selami Şen (33) ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Fatma B.'nin, Selami Şen ile görüşüp, yazıştığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR Fatma B. ile Selami Şen, jandarma tarafından önceki gün cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selami Şen, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Fatma B. ise, adli kontrolle serbest bırakıldı. Öldürülen Muhammet B.