Arife'yi katletmişti! 6 ay sonra o da öldü!

Kayseri'de, 20 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta, Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkarken kendisini bekleyen Tolga Temur (29) ile karşılaştı. Temur, bir süre arkadaşlık ettiği Sarıoğlu ile barışmak istediğini söyledi.
ÖNCE VURDU SONRA BAŞINA ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre olumsuz cevap alan Temur, belinden çıkardığı tabanca ile Sarıoğlu'na peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Temur daha sonra tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sağlık ekipleri, Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Temur, tedavisinin ardından 20 Haziran'da tutuklanarak cezaevine kondu.
"BİR ANLIK GAFLET İLE ATEŞ ETTİM"
Temur hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Temur, iddianamede yer alan ifadesinde "Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince bir anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim, pişmanım" dedi.
OMİRİLİĞİNDEKİ HASAR NÜKSETTİ
Bünyan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalan Temur'un kendini başından vurması sonucu omuriliğinde oluşan hasar, 23 Temmuz'da yeniden nüksetti. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve felç kalan Temur, yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi edilmeye başlandı.
BİLİNCİ YENİDEN AÇILDI
Temur'un son sağlık durumu hakkında 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen yazıda, bilincinin yerinde olduğu ve ifadesinin alınabileceği belirtildi. Bunun üzerine Temur'un tedavi gördüğü hastanede eylül ayında ifadesi alınıp dava dosyasına eklendi. Temur'un cezaevi şartlarında tek başına hayatını idame ettiremeyeceğine dair rapor verilmesinin ardından, Menemen R Tipi Cezaevi Rehabilitasyon Merkezi´ne sevki yapıldı. Burada da durumu ağırlaşan Temur, sevk edildiği İzmir Menemen Devlet Hastanesi'nde yeniden tedavi altına alındı ve 8 Kasım'da hayatını kaybetti.
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE YAZILDI
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Temur'un yargılandığı davada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı İrfan Ünüvar, sanığın Menemen Devlet Hastanesi'nde 8 Kasım'da vefat ettiğine dair gelen yazıyı okudu.
Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, Temur'un ölüm kaydının işlenip işlenmediğinin tespiti için Menemen İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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