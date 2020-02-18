Doğum sürecinde ve doğumdan sonra herkesin inanılmaz destekleyici olduğunu sürdüren Middleton, "Ben ve William herkesin bu konuda gerçekten çok heyecanlı olduğunun farkındaydık. Halkın bize olan desteğine çok minnetarız. Ama aynı zamanda yeni doğmuş bir bebeğe sahip tecrübesiz ebeveynler olarak çok karmaşık duygulara sahiptik" dedi.