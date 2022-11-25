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Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı canlı yayın izle! Katar Senegal maçı TRT 1 canlı izle HD link! Katar Senegal ilk 11'ler ve kadrolar

Katar - Senegal maçı CANLI YAYIN

Katar-Senegal maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Katar ile Senegal karşı karşıya geliyor. Katar Senegal maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 25.11.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası Katar Senegal maçı canlı yayın izle! Katar Senegal maçı TRT 1 canlı izle HD link! Katar Senegal ilk 11'ler ve kadrolar

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşıyor.

STAT: Al Thumama Stadı
HAKEM: Antonio Mateu (İspanya)
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1

KATAR: Barsham, Correia, Ahmed, Mohammad, Khoukhi, Hassan, Al Haydos, Boudiaf, Madibo, Ali, Afif

SENEGAL: Mendy, Sabaly, Jakobs, Diallo, Gueye, Mendy, Diatta, Diedhiou, Sarr, Dia

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

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