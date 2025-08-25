Habertürk
        Kastamonu haberleri: Yağmur Pehlivanlı hayata 3 gün tutunabildi | SON DAKİKA HABERİ

        Yağmur hayata 3 gün tutunabildi!

        Kastamonu'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 08:32 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:06
        Yağmur hayata 3 gün tutunabildi!
        Kastamonu'da kaza, 21 Ağustos Cuma günü Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya (16) otomobil çarptı.

        16 YAŞINDA HAYATA VEDA

        İHA'daki habere göre kazada ağır yaralanan Yağmur Pehlivanlı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 16 yaşındaki çocuk 3 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Yağmur Pehlivanlı'nın cenazesinin ikindi namazını müteakiben Kuzeykent Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Daday Sarıçam köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa