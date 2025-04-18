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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini öldüren polis Ender Telli'nin cezası belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!

        Kastamonu'da, 24 yaşındaki eşi Burçin Sevgi Telli'yi, evde yaşanan tartışmada silahla öldüren polis memuru Ender Telli, hakim karşısına çıktı. "Lehime olan hükümleri uygularsanız sevinirim, adaletinize sığınıyorum. Başka da diyebileceğim bir şeyim yok" diyen Telli, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:55
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        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
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        Kastamonu'da geçen yıl 15 Ekim'de, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ender Telli ile eşi Burçin Sevgi Telli arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, Ender Telli tabancasıyla ateş ederek eşini öldürmüştü.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        AA'daki habere göre Telli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan polis memuru Ender Telli ile maktul Burçin Sevgi'nin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

        "DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK"

        Ender Telli savunmasında, cinayeti planlayarak ya da tasarlayarak işlemediğini ifade ederek beraatını talep etti. Pişman olduğunu ifade eden Ender Telli, "Lehime olan hükümleri uygularsanız sevinirim, adaletinize sığınıyorum. Başka da diyebileceğim bir şeyim yok" diye konuştu.

        "AĞIR MÜEBBET" HAPİS CEZASI ALDI

        Sevgi Burçin Telli'nin annesi Y.E. ise sanığın, cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Ender Telli'yi "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

        Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

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        #kastamonu
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