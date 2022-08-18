Kastamonu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

DHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Taşköprü yolu 12'nci kilometresindeki Hatipli Köyü mevkisinde meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.