Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları, Gazze ve Han Yunus'ta İsrail tanklarını hedef aldı

        Kassam Tugayları, Gazze ve Han Yunus'ta İsrail tanklarını hedef aldı

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze ve Han Yunus kentlerinde İsrail ordusuna ait tankları hedef aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 02:55 Güncelleme: 22.02.2024 - 02:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kassam Tugayları, Gazze ve Han Yunus'ta İsrail tanklarını hedef aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Kassam tugayları, Han Yunus kentindeki Emel Mahallesi'nin batısında iki İsrail tankını "Yasin 105" tanksavar roketiyle vurduklarını belirtti.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Han Yunus'un Havuz bölgesi ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail'e ait iki "Merkava" tankının Şevaz adlı el yapımı patlayıcı ile imha edildiği kaydedildi.

        İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        AB'den Çinli şirkete 'Rusya' yaptırımı
        AB'den Çinli şirkete 'Rusya' yaptırımı
        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Habertürk Anasayfa