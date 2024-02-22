Kassam Tugayları, Gazze ve Han Yunus'ta İsrail tanklarını hedef aldı

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Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Kassam tugayları, Han Yunus kentindeki Emel Mahallesi'nin batısında iki İsrail tankını "Yasin 105" tanksavar roketiyle vurduklarını belirtti.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Han Yunus'un Havuz bölgesi ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail'e ait iki "Merkava" tankının Şevaz adlı el yapımı patlayıcı ile imha edildiği kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.