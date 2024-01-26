Kaşlarını aldırmayı bırakan kadın model: Estetik standartları yeniden tanımladı!
Modellik dünyası bazen çalışmak için acımasız bir endüstri olabilir. Modeller, toplumun güzellik algılarına uymak zorunda kalırlar. Bu estetik yargılar; zayıflık, epilasyon ve daha fazlasını içerebilir. Peki, tek kaşa sahip bir model olduğunu biliyor muydunuz? İşte, sizin için kaşlarını aldırmayı bırakan kadın modele dair detaylar...
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Modeller genellikle belirli güzellik normlarına uymak zorunda hissederler. Bu normlar; belirli bir beden tipi, cilt tonu, saç rengi gibi özellikleri içerir. Bununla birlikte son yıllarda, moda endüstrisinde kapsayıcılığı teşvik etmek adına bu normlara meydan okuyan hareketler gözleniyor. Geleneksel güzellik kalıplarına kaşlarını aldırmayı bırakarak karşı çıkan kadın model, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İşte, tek kaşa sahip model kadının hikayesi...
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SOPHIA HADJIPANTELI İLE TANIŞIN!
Sophia Hadjipanteli olarak bilinen 23 yaşındaki model Kıbrıs'ta doğdu. Amerika’da pazarlama okuyan Sophia, daha sonrasında Londra'ya taşındı. Küçük yaşlardan itibaren kendini benzersiz bir moda stiliyle ifade etmeyi seven Sophia'nın sınıf arkadaşları, kıyafet seçimi nedeniyle onunla dalga geçiyordu. Ancak her şeye rağmen model oldu.
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NEDEN KAŞLARINI ALDIRMIYOR?
Bir gün Sophia artık kaşını almak istemediğine karar verdi ve zamanla kaşları birleşmeye başladı. Sophia kaşları hakkındaki düşüncelerini, "kaşlarımı, okulda kendime verdiğim stille aynı nedenlerden dolayı bu şekilde kullanmayı seçiyorum; çünkü önemli olan tek tercih, benim tercihimdir" diyerek belirtti.
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TEK KAŞ HAREKETİNİ TREND HALİNE GETİRMEK İSTEMİYOR
Sophia tek kaş hareketinin bir trend başlatma girişimi olmadığını, sadece kendisi için olduğunu açıkladı. "Bunu insanlara tek kaşımı sevmeleri gerektiğini göstermek için yapmıyorum, daha çok insanlara bir tercih yaparak hayatlarına devam edebileceklerini göstermek için yapıyorum." dedi ve yüzünün böyle daha hoş gözüktüğünü düşündüğünü belirtti.
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ASIL KAŞ RENGİ SARIYDI
Sophia aslında sarışındı ve doğal olarak kaşları da sarıydı ancak kaşlarını almaktan yorulduğu için başka yöntemler denemek istedi. Bu yöntemlere bakarken en sonunda kaşlarını renklendirebileceğini gördü ve tüm kaşı siyaha döndüğünden sonuç istediği gibi olmadı. Erkek kardeşi, kaşlarının Sophia’ya yakıştığını söyleyince siyah olarak kullanmaya karar verdi.
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İNSANLARIN TEPKİLERİ NE OLUYOR?
Instagram hesabında yaklaşık 500 bin takipçisi olan Sophia'nın kaşlarıyla ilgili pek çok zıt görüş var. Takipçilerinden bazıları, Sophia'nın makyaj yaptığını ancak tek kaşını doğal bırakarak onun ikiyüzlü davrandığını söylüyor. Bazıları ise çok özgün olduğunu düşünüyor ve onu destekliyor.
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SOPHIA'NIN OLUMSUZ YORUMLARA CEVABI
Sophia, Instagram hesabında "Makyaj yapıyorum çünkü eğlenceli" başlığıyla bir fotoğraf paylaşarak ikiyüzlülük konusunda aynı fikirde olmadığını belirtiyor.
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Ayrıca, şunu ekliyor: Tek kaşım var çünkü bu bir tercih. Makyaj yapıyorum ve tek kaşım var çünkü hoşuma giden şey bu. Beni lütfen bir kalıbın içine sokmayın. Doğal bir parçamı kucaklamam, diğer yönlerimi de değiştirmek isteyen bir ikiyüzlü olduğum anlamına gelmez.
Kaynak: Mystical Raven
Fotoğraf kaynakları: Instagram