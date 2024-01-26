Kaşlarını aldırmayı bırakan kadın model: Estetik standartları yeniden tanımladı!

Ayrıca, şunu ekliyor: Tek kaşım var çünkü bu bir tercih. Makyaj yapıyorum ve tek kaşım var çünkü hoşuma giden şey bu. Beni lütfen bir kalıbın içine sokmayın. Doğal bir parçamı kucaklamam, diğer yönlerimi de değiştirmek isteyen bir ikiyüzlü olduğum anlamına gelmez.

Kaynak: Mystical Raven

Fotoğraf kaynakları: Instagram