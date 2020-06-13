Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce oynadığı 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada yer alıyor.

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 2

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Kasımpaşa'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU

Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana yapılan 5 karşılaşmanın 2'sini Kasımpaşa, 1'ini ise BtcTurk Yeni Malatyaspor kazandı. İki mücadelede ise takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Söz konusu maçlarda Kasımpaşa'nın attığı 10 gole karşılık BtcTurk Yeni Malatyaspor 7 kez fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.