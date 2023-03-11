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Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan "Defansif olarak iyi bir Kasımpaşa vardı. Oyuncularımı tebrik ederim. Ekip olarak çok doğru durdular. Çalıştığımız her şeyi yerine getirdiler. İlk yarı bir tane pozisyon verdik. Ofansif olarak eksik kaldık, çok basit pas hataları yaptık. Topu kazandıktan sonra ilk pas çok önemlidir, bunun üzerine çok çalıştık ama sahaya yansıtamadık. Bunu sahaya yansıtsak, maçı da kazanabilirdik. İki takım da iyi mücadele etti. Galatasaray'ı kazandıkları için tebrik ederim" dedi.

Takımından genel olarak memnun olduğunu belirten genç çalıştırıcı, "İyi yoldayız, amacımız her maçı kazanmak. İnşallah Ümraniyespor maçında istediğimiz sonucu alırız" ifadesini kullandı.

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