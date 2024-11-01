Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        16
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Net Global Sivasspor
        SVS
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Bellona Kayserispor
        KYS
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Beşiktaş maçını kazanmak zorundayız - Kasımpaşa Haberleri

        Sami Uğurlu: Beşiktaş maçını kazanmak zorundayız

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılara karşı sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten Uğurlu, "Beşiktaş maçının önemini, hedeflerimizi biliyoruz. Beşiktaş maçı deplasmanda da olsa kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş maçını kazanmak zorundayız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Samsunspor'a 4-1 kaybeden Kasımpaşa, 11. hafta maçında 2 Kasım Cumartesi günü (yarın) Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Zorlu karşılaşma öncesi HT Spor'a konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı yenmek zorunda olduklarını söyledi.

        twitter

        Uğurlu, "Son hafta aldığımız mağlubiyet sonrası böyle bir önemli maça, büyük maça hazırlanmak kolay değil. Beklenmedik bir sonuç. Daha yukarılara taşımaya çalıştığımız bir takım, daha yukarıda olması gerektiğini düşündüğümüz bir takım. Oynadığımız oyun, son 20 dakikaya kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Ama orada başlayan maç şansı, top şansı dediğimiz, daha sonra çok fazla kırıldığımız bir maç. Bir sonraki haftanın başlangıcı kolay olmuyor. Hem moral olarak biraz daha düşük başlayabilirsiniz. Ama Beşiktaş maçının önemini, hedeflerimizi biliyoruz. Tamamen Beşiktaş maçına odaklandık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de son antrenmanımız var. Olabildiğince iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Her maç çok önemli ama bu geçişler çok önem kazanıyor kendi sahanızda kaybettikten sonra yukarıya doğru çıkmak için. Bunu telafi etmeniz gerekiyor. Beşiktaş maçı deplasmanda da olsa kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." dedi.

        "GENİŞ BİR KADROMUZ VAR"

        Sözlerine devam eden Uğurlu, "Beşiktaş, çok isteyecektir. Telafi etmeye çalışacaklar. Tekrar yukarıyı yakalayıp, üst tarafta Galatasaray'a daha fazla yaklaşmak hedefleri. Onların da buradan kopmaması için en değerli maçlardan bir tanesi diyebilirim. Onlar adına ne kadar değerliyse bizim için de değerli. Daha önceki maçlarda çok iyi oynadık. Beşiktaş'tan daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim diğer maçlarda da. Hem daha iyiydik hem de skoru aldığımızı söyleyebilirim. Maç şansı, kırılma anları olabiliyor. Beşiktaş'a şansımız tuttuğuyla ilgili ben ona çok bakmıyorum. Çok iyi oynadık, kazandık ancak çok daha iyi Beşiktaş olduğunu söyleyebilirim. Etkili oyuncuları var, daha iyi kadroyla, özellikle orta sahaları çok etkili, tempolu oynuyorlar, hücum geçişlerini çok iyi yapabiliyorlar. Çok etkili orta sahaları var. Eğer önlem almazsan size ciddi sorun yaratabilirler. O potansiyele de sahipler. Rafa Silva da Gedson da dikine gidebilen, topla oynayabilen, direkt kaleye inebilen oyuncular, kanat oyuncuları da onlara eşlik ettiğinde daha iyi bir Beşiktaş ortaya çıkabiliyor. Ön bölgesi çok etkili. Beklerden hücum desteğini alınca daha etkili oluyorlar. Beşiktaş'ın etkili olduğu yönler var ama problem yaşadığı yerler de var. Biz iki tarafa da çalışıyoruz. Önlemi aldıktan sonra zaaflarından ne kadar yararlanabiliyoruz, nereyi daha çok kullanabiliriz, hangi oyuncu oraya daha uygun, bunlara çalışıyoruz. Bu sene geniş bir kadromuz var, iyi bir takımız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Habertürk Anasayfa