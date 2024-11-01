Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Samsunspor'a 4-1 kaybeden Kasımpaşa, 11. hafta maçında 2 Kasım Cumartesi günü (yarın) Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi HT Spor'a konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı yenmek zorunda olduklarını söyledi.

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Uğurlu, "Son hafta aldığımız mağlubiyet sonrası böyle bir önemli maça, büyük maça hazırlanmak kolay değil. Beklenmedik bir sonuç. Daha yukarılara taşımaya çalıştığımız bir takım, daha yukarıda olması gerektiğini düşündüğümüz bir takım. Oynadığımız oyun, son 20 dakikaya kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Ama orada başlayan maç şansı, top şansı dediğimiz, daha sonra çok fazla kırıldığımız bir maç. Bir sonraki haftanın başlangıcı kolay olmuyor. Hem moral olarak biraz daha düşük başlayabilirsiniz. Ama Beşiktaş maçının önemini, hedeflerimizi biliyoruz. Tamamen Beşiktaş maçına odaklandık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de son antrenmanımız var. Olabildiğince iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Her maç çok önemli ama bu geçişler çok önem kazanıyor kendi sahanızda kaybettikten sonra yukarıya doğru çıkmak için. Bunu telafi etmeniz gerekiyor. Beşiktaş maçı deplasmanda da olsa kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." dedi.

"GENİŞ BİR KADROMUZ VAR" Sözlerine devam eden Uğurlu, "Beşiktaş, çok isteyecektir. Telafi etmeye çalışacaklar. Tekrar yukarıyı yakalayıp, üst tarafta Galatasaray'a daha fazla yaklaşmak hedefleri. Onların da buradan kopmaması için en değerli maçlardan bir tanesi diyebilirim. Onlar adına ne kadar değerliyse bizim için de değerli. Daha önceki maçlarda çok iyi oynadık. Beşiktaş'tan daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim diğer maçlarda da. Hem daha iyiydik hem de skoru aldığımızı söyleyebilirim. Maç şansı, kırılma anları olabiliyor. Beşiktaş'a şansımız tuttuğuyla ilgili ben ona çok bakmıyorum. Çok iyi oynadık, kazandık ancak çok daha iyi Beşiktaş olduğunu söyleyebilirim. Etkili oyuncuları var, daha iyi kadroyla, özellikle orta sahaları çok etkili, tempolu oynuyorlar, hücum geçişlerini çok iyi yapabiliyorlar. Çok etkili orta sahaları var. Eğer önlem almazsan size ciddi sorun yaratabilirler. O potansiyele de sahipler. Rafa Silva da Gedson da dikine gidebilen, topla oynayabilen, direkt kaleye inebilen oyuncular, kanat oyuncuları da onlara eşlik ettiğinde daha iyi bir Beşiktaş ortaya çıkabiliyor. Ön bölgesi çok etkili. Beklerden hücum desteğini alınca daha etkili oluyorlar. Beşiktaş'ın etkili olduğu yönler var ama problem yaşadığı yerler de var. Biz iki tarafa da çalışıyoruz. Önlemi aldıktan sonra zaaflarından ne kadar yararlanabiliyoruz, nereyi daha çok kullanabiliriz, hangi oyuncu oraya daha uygun, bunlara çalışıyoruz. Bu sene geniş bir kadromuz var, iyi bir takımız." ifadelerini kullandı.