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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Golü erken bulsak farklı olurdu - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Golü erken bulsak farklı olurdu

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 1-1 sona eren Pendikspor maçının ardından konuştu. Sonucun adil olduğunu belirten Özdeş, "Golü biraz daha erken bulsak farklı olurdu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:21 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:21
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        "Golü erken bulsak farklı olurdu"
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        Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahalarında 1-1 sona eren Pendikspor maçının sonucunun adil olduğunu söyledi.

        Özdeş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Maçın başında iki takımın da birbirini ikinci bölgede karşıladığını anlatan Özdeş, "Pendikspor topu daha doğru ve çabuk kullandı, ön alanda ikili oyunları daha etkili yaptı. Bu da bizi ilk yarı boyunca kendi sahamızda savunma yapıp geçiş oyunu ve kontraatağa zorladı. Son dakikadaki kötü bir penaltı ile geri düştük." diye konuştu.

        "İKİNCİ YARIDA İŞTAHLI BİR OYUNUMUZ VARDI"

        İkinci yarıda daha etkili olduklarından bahseden lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, "İlk yarıda Pendikspor daha çok topa sahip oldu. İkinci yarı oyunun farklı olması gerekiyordu. Özellikle ikili oyunlarını engellememiz gerekiyordu. Bunu da daha iyi yerleşerek, doğru ve çabuk oynayarak gerçekleştirdik. Çok net pozisyonlarımız olmasa da iştahlı bir oyunumuz vardı. Golü biraz daha erken bulsak farklı olurdu. İki takım da birer puan aldı." ifadelerini kullandı.

        "MİLLİ ARAYA KAZANARAK GİRMEK İSTİYORUZ"

        Özdeş, beraberliğin hakça bir sonuç olduğunu anlatarak, "Bizim için değerli olan ikinci yarıdaki doğru oyun ve çabamız. Bugün 3 puan almadık ama gelişimimizi sürdürdük. İlk 2 maçına göre daha farklı bir Pendikspor vardı. Onlar da iyi mücadele etti. Oyuncularım da kazanacak futbolu oynadı. Bir puan hakça duruyor. Şimdi cuma günkü Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Onu da kazanmak için uğraşacağız. Milli araya kazanarak girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        UZATMA TEPKİSİ!

        Kemal Özdeş, maçın sonuna eklenen 4 dakikalık uzatmaya değinerek, "İkinci yarı yaşananlar, ambulansın beklenmesi, oyuncuların sakatlanması, değişiklikler sonrası 4 dakika uzatma verilmesine itirazım oldu. Hakemlerin sonuca etki edecek hataları olmadı ama iyi bir oyun varken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında uzatıldığı kadar uzatılsın, maçı kim kazanırsa kazansın. Süre hemen VAR hakemlerine atılıyor ama bir standartsızlık var. Bununla ilgili bir sitem ettim." değerlendirmesinde bulundu.

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