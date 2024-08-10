Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN SPORTS 2

Kasımpaşa: Gianniotis, Omerou, Sadık, Wink, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Sami Uğurlu yönetiminde başarılı bir sezonu geride bırakan İstanbul temsilcisi, ligi 56 puanla 5. sırada tamamlamıştı. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan lacivert-beyazlılar henüz transfer yapmadı.

Konuk Tümosan Konyaspor ise Ali Çamdalı yönetiminde kapattığı sezona genç teknik adamla devam etme kararı aldı. 41 puanla son hafta lige tutunan İç Anadolu ekibi yeni sezonda iddialı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Umut Nayir, Melih Bostan, Daniel Aleksıc, Marko Jevtovıc gibi kalite kokan isimler takımı katılırken; Soner Dikmen, Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel, Steve Nzonzi gibi tecrübeli futbolcular takımdan ayrıldı.

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Karşılaşmadan öne çıkan notlar burada

- Kasım 2017'deki 2-1'lik galibiyetten bu yana Konyaspor ile oynadığı hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa (6B 7M), aynı zamanda bu rekabetteki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor (3M).

- Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, daha önceki toplam 11 ziyaretinde elde ettiği galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 5B 4M).

- Süper Lig tarihinde dördüncü kez bir sezona iç saha maçıyla başlayacak olan Kasımpaşa (1G 2B), bugüne kadarki tek galibiyetini 2023/24'ün açılış haftasında Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek aldı.