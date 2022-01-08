Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligin ilk haftasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
1' Eysseric, 6' Umut
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Ahmet, Umut
YEDEKLER: Harun, Erdem, Sakıb, Feyzi, Hasan, Travnik, Anıl, Yusuf, Varsa, Sadiku
TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu
HATAYSPOR: Abdullah, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette, Bülent Cevahir, Isaac, Muhammed Mert, Kamara, Saba Lobzhanidze, Dylan Saint-Louis, Mame Biram Diouf
YEDEKLER: Yavuz, Gökdeniz, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil, Eray, Mehdi, Osman, Bertuğ
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 2
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Sarper Barış Saka
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
PAŞA'DA ÜÇ EKSİK
Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Nicolai Jörgensen, Loret Sadiku ve Jeffrey Bruma müsabakada forma giyemiyor.
KASIMPAŞA ÜÇ MAÇTIR KAYBETMİYOR
Kasımpaşa oynadığı son üç resmi müsabakada da yenilmedi. Antalyaspor ile ligde 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar sonrasında Altay'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. İstanbul temsilcisi Türkiye Kupası'nda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek kupada bir üst tura yükseldi.
- Bu sezon evinde oynadığı 10 Süper Lig maçının üçünü kazanabilen Kasımpaşa (3B 4M), bu galibiyetleri gol yemediği karşılaşmalarda 2-0'lık skorlarla aldı.
- Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk dört deplasman maçında 9 puan toplayan Hatayspor (1M), daha sonraki altı dış saha karşılaşmasından 7 puan çıkarabildi (1B 3M).
- İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (1B 3M), son galibiyetini Şubat 2021?de Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek aldı.
HATAYSPOR DEVREYİ GALİBİYETLE KAPAMIŞTI
Hatayspor da Süper Lig'in ilk yarısını aldığı Giresunspor galibiyetiyle noktalamıştı. Trabzonspor ve Konyaspor mağlubiyetleriyle sarsılan Ömer Erdoğan ve ekibi Giresunspor ve Türkiye Kupası'ndaki Menemenspor galibiyetleriyle yara sardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!