Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligin ilk haftasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

1' Eysseric, 6' Umut

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Ahmet, Umut

YEDEKLER: Harun, Erdem, Sakıb, Feyzi, Hasan, Travnik, Anıl, Yusuf, Varsa, Sadiku

TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu

HATAYSPOR: Abdullah, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette, Bülent Cevahir, Isaac, Muhammed Mert, Kamara, Saba Lobzhanidze, Dylan Saint-Louis, Mame Biram Diouf

YEDEKLER: Yavuz, Gökdeniz, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil, Eray, Mehdi, Osman, Bertuğ

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Sarper Barış Saka

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PAŞA'DA ÜÇ EKSİK

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Nicolai Jörgensen, Loret Sadiku ve Jeffrey Bruma müsabakada forma giyemiyor.

KASIMPAŞA ÜÇ MAÇTIR KAYBETMİYOR

Kasımpaşa oynadığı son üç resmi müsabakada da yenilmedi. Antalyaspor ile ligde 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar sonrasında Altay'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. İstanbul temsilcisi Türkiye Kupası'nda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek kupada bir üst tura yükseldi.

Bu sezon evinde oynadığı 10 Süper Lig maçının üçünü kazanabilen Kasımpaşa (3B 4M), bu galibiyetleri gol yemediği karşılaşmalarda 2-0'lık skorlarla aldı.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk dört deplasman maçında 9 puan toplayan Hatayspor (1M), daha sonraki altı dış saha karşılaşmasından 7 puan çıkarabildi (1B 3M).

İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (1B 3M), son galibiyetini Şubat 2021?de Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek aldı.

HATAYSPOR DEVREYİ GALİBİYETLE KAPAMIŞTI

Hatayspor da Süper Lig'in ilk yarısını aldığı Giresunspor galibiyetiyle noktalamıştı. Trabzonspor ve Konyaspor mağlubiyetleriyle sarsılan Ömer Erdoğan ve ekibi Giresunspor ve Türkiye Kupası'ndaki Menemenspor galibiyetleriyle yara sardı.