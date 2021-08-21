Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. İstanbul ekibi yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde ilk maçında...

KASIMPAŞA - GİRESUNSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha, Eysseric, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Jorgensen

YEDEKLER: Ertuğrul, Brecka, Sakıb, Eren, Feyzi, Doğucan, Travnik, Ahmet, Umut, Yasin

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Sergio Junior, Balde, Diabate

YEDEKLER: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Diarra, Erol Can, Sankhare, Çekdar, Arda, Doukara, Umut Nayir

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.