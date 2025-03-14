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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Alanyaspor'u ağırlayacak! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Alanyaspor'u ağırlayacak!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa sahasında Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar rakibini mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:54
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        Kasımpaşa Alanyaspor'u ağırlayacak!
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 12. sırada girdi. İstanbul ekibi, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi.

        Alanyaspor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ile 11 mağlubiyetle 31 puana ulaştı ve 13. sırada yer aldı. Akdeniz temsilcisi, son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

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