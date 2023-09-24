Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Ligde mağlubiyeti bulunmayan Adana Demirspor serisini devam ettirmek istiyor. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ise ligin ilk haftasındaki galibiyetinin ardından hanesine bir 3 puan daha yazdırmanın peşinde. Kasımpaşa - Adana Demirspor mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 2
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Sadık, Omeruo, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ouannes, Gomis, Ngoy
YEDEKLER: Ali Emre, Taylan, Duhan, Hasan Emre, Saddıki, Selim, Ayet, Bastien, Erdem, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang
YEDEKLER: Shakhrudin, Abdurrahim, İsmail, Abdulsamet, Tayfun, Zeneli, Dorukhan, Nani, Yusuf Barasi, Balotelli
TEKNİK DİREKTÖR: Patrick Kluivert
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Sezona Patrick Kluivert yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor'un ligde mağlubiyeti bulunmuyor. Bu sezon oynadığı 4 maçtan 8 puan toplamayı başaran mavi-lacivertlilerin sakat ya da cezalı oyuncusu yok.
Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, Yukatel Adana Demirspor karşısında galip gelerek, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor.