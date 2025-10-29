Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TEFE TÜFE Kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?

        Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TEFE TÜFE Kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?

        TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte Kasım ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TEFE TÜFE Kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ekim ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ekim enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri ile Kasım kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ''2025 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak ve kira zammı hesaplama nasıl yapılır?'' soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, detaylar

        • 2

          KASIM 2025 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek. TÜİK TÜFE oranları, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulacak.

          Bu oran, 2025 Kasım ayında yapılacak kira artışının üst sınırını oluşturacak. Ev sahipleri, bu oranı aşmamak kaydıyla kira bedellerinde artış yapabilecek.

          (EKİM) KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

          Buna göre, Ekim ayında kiraya en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapıldı.

        • 3

          EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

          Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL

          Artış Oranı: %38,36

          Kira Artış Tutarı: 3.836 TL

          Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.836 TL

          Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

          Artış Oranı: %38,36

          Kira Artış Tutarı: 7.672 TL

          Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.7.672 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Habertürk Anasayfa