Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TEFE TÜFE Kira zammı hesaplaması nasıl yapılır?

KASIM 2025 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek. TÜİK TÜFE oranları, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulacak.

Bu oran, 2025 Kasım ayında yapılacak kira artışının üst sınırını oluşturacak. Ev sahipleri, bu oranı aşmamak kaydıyla kira bedellerinde artış yapabilecek.

(EKİM) KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre, Ekim ayında kiraya en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapıldı.