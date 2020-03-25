25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik belgesi almak için gittiği S. Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de boğularak öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak yok edildiği ifade ediliyor.
2 KİŞİ AZMETTİRİCİ
Hazırlanan iddianamede, Kaşıkçı cinayetini gerçekleştirmek için görevlendirme yapıp diğer kişilere talimatı Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Bin Muhammed El Asırı ile Kraliyet Ailesi Danışmanı Saud Al Kahtanı’nin verdiği belirtiliyor.
FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETTİLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm şüphelilerin en başından itibaren Cemal Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket ettiği belirtiliyor.
AYRINTILARIYLA PLANMALA VE İŞ BÖLÜMÜ YAPILMIŞ
Şüphelilerin, eylemin tüm ayrıntıları ile ilgili planlama ve iş bölümü yapıldığı, bu planı gerçekleştirmek için birbirlerini takviye edip tamamladıkları belirtilen açıklamada, suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle suça doğrudan katılan ve maktul Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldüren 18 şüphelinin de “Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan dava açıldığı belirtildi.
KIRMIZI BÜLTEN VE İADE TALEP EDİLDİ
Açıklamada, iddianamede yer alan 20 şüpheli ile ilgili sulh ceza mahkemelerinden tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı alındığı, İnterpol Daire Başkalığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten kararları çıkarıldığı belirtildi. Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere de iade talepnameleri düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiği anlatıldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ, HTS KAYITLARI DOSYADA
Soruşturma kapsamında Cemal Kaşıkçı, müşteki ve tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtları incelendi. Şüphelilerin Türkiye’ye gelişler, konsolosluk binası ve konutuna gidişleri ilişkin kamera görüntüleri de deliller arasında yer aldı.
BİRÇOK YERDE ARAMA YAPILDI
S. Arabistan Başkonsolosluğu, Başkonsolosluk konutu, araçları, Cemal Kaşıkçı’nın evi, şüphelilerin kaldıkları otel odaları ve Yalova’da bir çiftlik evinde arama yapıldığı da iddianamede yer aldı.
TELEFONUN ŞİFRELERİ İSTENDİ
Cemal Kaşıkçı’nın bilgisayarında incelemeler yapıldığı, Kaşıkçı’ya ait 2 cep telefonu ve tabletinin çalışmasını sağlayan şifrelerin gönderilmesi için muhatap ülkeye adli yardım talebinde bulunulduğu ifade edildi.
54 TANIK DİNLENDİ
Soruşturma kapsamında 54 kişinin tanık olarak dinlendiği belirtilerek, Suudi Arabistan Mahkemesi’nde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notlarının da dosya içerisinde olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA EVRAKI AYRILDI
Öldürme eylemi ile ilgili olarak kasten öldürme eylemine doğrudan katılan, bu suça azmettiren ve suçun ortaya çıkması engellemek amacıyla delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti amacıyla soruşturma evrakının ayrıldığı da belirtildi.
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