Kaş nerede? Kaş hangi şehirde, ilde, bölgede?

Büyük tatil köylerinin kalabalığından uzakta, kendine has ruhunu ve sofistike atmosferini korumayı başaran bu ilçe, dalış tutkunları, tarih meraklıları ve huzur arayanlar için bir sığınaktır. Peki, bu büyüleyici ilçe tam olarak Kaş nerede?

Antik Antiphellos'un üzerine kurulmuş olan bu ilçe, bir zamanlar Likya medeniyetinin en önemli limanlarından biriydi ve bu zengin miras, bugün modern yaşamla iç içe geçmiş bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Bu durum, Kaş'a sadece bir tatil değil, aynı zamanda bir keşif yolculuğu vadeden derin bir karakter kazandırır.

KAŞ NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Türkiye'nin güneybatısında, Akdeniz kıyısında, tarihi Likya bölgesinin kalbi olarak kabul edilen Teke Yarımadası üzerinde yer alan Kaş, eşsiz bir coğrafi konuma sahiptir. İlçe, dağların denize dik bir şekilde indiği, oldukça engebeli ve kayalık bir arazi üzerine kurulmuştur. Bu coğrafi yapı, bölgeye sayısız bakir koy ve dramatik yamaç manzaraları kazandırmıştır. Kaş'ın merkezi, korunaklı bir körfezin etrafında, denize doğru uzanan bir yamaç üzerine yerleşmiştir.

Kaş konumu nedir sorusunun en çarpıcı yanıtı ise, hemen karşısındaki manzarada gizlidir. Yunanistan'a ait On İki Adalar'ın en küçüğü olan Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş'a sadece birkaç kilometre mesafededir ve kıyıdan çıplak gözle çok net bir şekilde görülebilir. Bu inanılmaz yakınlık, Kaş'a adeta uluslararası bir atmosfer kazandırır ve iki yaka arasında feribot seferleriyle sağlanan kolay geçiş, kültürel bir etkileşim yaratır. Kaş'ın hem Antalya hem de Dalaman havalimanlarına yaklaşık iki saatlik bir mesafede, nispeten uzak bir konumda olması, onun büyük kitle turizminden korunarak özgün karakterini muhafaza etmesine yardımcı olmuştur. KAŞ HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Kaş, Türkiye'nin turizm başkenti olarak bilinen Antalya iline bağlı bir ilçedir. Dolayısıyla Kaş hangi şehirde veya Kaş hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Antalya'dır. Coğrafi bölge olarak ise Akdeniz Bölgesi'nde, bölgenin Antalya bölümünde yer alır. Antalya'nın en batıdaki ilçelerinden biri olan Kaş, doğusunda yine bir başka tarihi merkez olan Demre (antik Myra), batısında ise Muğla iline bağlı Fethiye ilçesiyle komşudur.

Kaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içindedir. Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri olan ve özellikle İngiliz turistlerin gözdesi olan Kalkan da idari olarak Kaş ilçesine bağlıdır. Kaş, hem ilçe merkeziyle hem de Kalkan gibi beldeleriyle, Antalya'nın batı ucunda, Fethiye ile birlikte Teke Yarımadası'nın en önemli turizm merkezini oluşturur. KAŞ'IN TARİHİ KİMLİĞİ Bugünkü şirin ve bohem tatil beldesi kimliğinin temelinde, Kaş'ın binlerce yıl öncesine dayanan ve Likya medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olan zengin bir geçmiş yatar. Kaş, antik çağda Antiphellos adıyla bilinen bir liman kentiydi. İsmi, "Phellos'un karşısındaki yer" anlamına gelir ve iç kesimlerde yer alan antik kent Phellos'un limanı olarak hizmet vermiştir. Zamanla Antiphellos, Phellos'tan daha önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu zengin tarihin izleri, bugün modern Kaş'ın sokaklarında hala canlıdır. İlçenin merkezinde yürürken, çarşının sonunda birdenbire karşınıza çıkan, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen anıtsal Kral Mezarı (Uzun Çarşı Lahdi), bu iç içe geçmişliğin en etkileyici sembolüdür. Ayrıca, yamaçlara oyulmuş çok sayıda Likya tipi kaya mezarı ve denize nazır konumlanmış, bugün hala çeşitli etkinlikler için kullanılan iyi korunmuş Antik Tiyatro, Antiphellos'un görkemli günlerinden kalan en önemli miraslardır. Dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri olarak kabul edilen tarihi Likya Yolu da ilçe merkezinden ve çevresindeki patikalardan geçerek, Kaş'ı tarih ve doğa yürüyüşçüleri için vazgeçilmez bir durak haline getirir.

BİR TURİZM CENNETİ OLARAK KAŞ'IN KİMLİĞİ Tarihi mirası ve doğal güzellikleri, modern Kaş'ı Türkiye'nin en özel ve en aranan turizm merkezlerinden biri haline getirmiştir. Her şeyden önce Kaş, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en iyi dalış merkezlerinden biridir. Suyun berraklığı ve su altı görüş mesafesinin yüksekliği, bölgeyi dalış tutkunları için bir cennet yapar. Batıklar (bir Dakota uçağı batığı dahil), kanyonlar, resifler ve zengin deniz canlısı popülasyonu, Kaş'ın su altını eşsiz kılar. Kaş, aynı zamanda bir "tekne turu" merkezidir. Limandan her gün kalkan teknelerle, batık şehir kalıntılarının suyun altından görülebildiği ve sadece denizden ulaşılabilen Kaleköy'e (antik Simena) ev sahipliği yapan büyüleyici Kekova bölgesine geziler düzenlenir. Bu turlar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini bir arada deneyimlemek için en popüler aktivitedir. Kaş'ın çevresi, dünyaca ünlü plajlara da ev sahipliği yapar. Bunların en başında, bir kanyonun ağzında yer alan ve turkuaz rengiyle nefes kesen Kaputaş Plajı gelir. Ayrıca Türkiye'nin en uzun kumsalı olan Patara Plajı da Kaş'a oldukça yakındır. Tüm bu özelliklerin yanı sıra Kaş'ı özel kılan, begonvillerle süslü sokakları, butik otelleri, sanat ve zanaat dükkanları, kaliteli restoranları ve barlarıyla yarattığı sofistike ama bir o kadar da rahat ve samimi atmosferidir.