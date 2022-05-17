Ağustosta caz keyfi

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Kaş Caz Festivali ağustosta düzenlenecek. Caz piyanisti ve bestecisi Uriel Herman Trio, yaşamını New York’ta sürdüren trompetçi Itamar Borochov, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiirinden alınan albüm başlığıyla dikkat çeken Hollandalı Rembrant Trio, Ediz Hafızoğlu ile 'Kavuşma' projesinde izleyicilerle buluşacak olan Yunanistan'da konuk Vasiliki Papageorgio festivalin uluslararası konukları olacak.

1920'lerin caz ruhunu yeniden yansıtan Uninvited Jazz Band, muhteşem sesi ile dikkat çeken Su İdil, DJ Tsü Tsü, Mert Pekduraner Quintet, İzzet Kızıl X Emiran 'Across', DJ Mesut Yücel, Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç, 'herkes için müzik' sloganı ile yola çıkan Social Inclusion Band ise festivalin yerli konukları olacak.