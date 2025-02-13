Kartepe Teleferik'e katlı otopark

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Teleferiği'nin Derbent istasyonu yanında inşa ettiği 598 araç kapasiteli katlı otoparkın yapımında sona yaklaştı.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiği ile vatandaşlar, Derbent'ten Kuzuyayla'ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Teleferiğe olan ilgi nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun ise, katlı otopark sayesinde köklü çözüme kavuşması hedefleniyor.

Kartepe Teleferiği'ne gelen vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği katlı otoparkta inşatının yüzde 99 oranında tamamlandığı belirtildi.

Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan ve 4 bloktan oluşan 6 katlı otopark, 36'sı engelliye ait olmak toplam 598 araç kapasiteli olacak. Ayrıca otoparkta 54 araçlık elektrik şarj istasyonu ve 3 yaya asansörü yer alacak.