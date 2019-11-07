Kartal Kayra Yılmaz kimdir? sorusu bu akşam Braga - Beşiktaş maçı ile birlikte gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü hafta maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olan Beşiktaş'ın ilk 11'ide belli oldu. Portekiz'e eksik bir kadroyla gelen siyah-beyazlılarda Kartal Kayra Yılmaz ise kendisine ilk 11'de yer buldu. Bundan 7 yıl önce sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak "Oğuzhan abi, seni çok seviyorum ben de Beşiktaş'ın alt yapısında oynuyorum. Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum, ben de 5 sene sonra geleceğim inşallah" mesajıyla Oğuzhan Özyakup'la birlikte oynamak istediğini dile getirmişti. O hayali bu akşam gerçek olan Kartal Kayra Yılmaz'ın hayatından detaylar haberimizde.

KARTAL KAYRA YILMAZ KİMDİR?

4 Kasım 2000'de İzmit'te doğan Kartal Kayra Yılmaz 19 yaşında 1.77 m boya sahip Kartal Kayra Yılmaz, merkez orta saha mevkiinde oynuyor. Beşiktaş alt yapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz, 25 Ekim 2019'da ilk kez UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Braga ile karşılaşan Beşiktaş kadrosunda yer aldı. Kartal Kayra Yılmaz'nın 30 Haziran 2022'ye kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.