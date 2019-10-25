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Kartal Kayra Yılmaz'ın hayali 7 yıl sonra gerçek oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılırken Kartal Yılmaz için özel bir gündü. Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı formayı ilk kez giyen genç futbolcunun hayali 7 yıl sonra gerçek oldu!

25.10.2019 - 12:20 | Güncelleme: Futbol
Kartal Kayra Yılmaz

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz'in Braga takımını konuk eden Beşiktaş sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kötü bir performans sergileyen siyah-beyazlılarda birçok futbolcu ve teknik direktör Abdullah Avcı protesto görürken yeşil sahada alkış alan isimler de vardı. Oyuna 62. dakikada dahil olan Kartal Kayra Yılmaz da onlardan biriydi.

61. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan Kartal Yılmaz, A takımında ilk resmi maçına çıktı. Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen 2000 doğumlu Kartal, orta sahada görev yaptı. Top ayağına geldiğinde tribünlerin desteğini gören Kartal'ın bir hayali de gerçek oldu.

2012 yılında Oğuzhan Özyakup'un "Orta saha üçlüsünün her pozisyonunda oynuyorum ama ben daha çok forvet arkasında oynamayı seviyorum" açıklamasına Twitter hesabından yanıt veren Kartal, "Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum, ben de 5 sene sonra geleceğim inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı tarihlerde bir paylaşım daha yapan Kartal, "Oğuzhan abi seni çok seviyorum. Ben de Beşiktaş altyapısında oynuyorum" derken genç futbolcunun hayali 7 yıl sonra da gerçek oldu.

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