Karşılaştırmalı uydu görüntüleriyle İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar

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Getty Images

BBC'nin hazırladığı uydu görüntüleri, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes başlamadan bir gün önce, Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Uydu görüntüleri geçtiğimiz Perşembe günü, 7 Ekim'de başlayıp haftalarca süren hava saldırılarının ardından çekildi. Ayrı uydu veri analizleri de Gazze'nin tamamındaki yıkımı ortaya koyuyor.

İnsansız hava aracı görüntüleri ve doğrulanmış bir video da binaların ve mahallelerin tamamının moloz yığınına dönüştüğünü gösteriyor. Gazze'nin kuzeyi, İsrail'in kara saldırılarının odak noktası olmasına ve yıkımın asıl yükünü taşımasına rağmen, hasar tüm Gazze Şeridi'ni kapsıyor.

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BBC

İsrail, Hamas'ın faaliyetlerinin, Gazze şehrinin de içinde bulunduğu Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaştığını söylüyor. Saldırılarının, sivil bölgelere yerleştiğini iddia ettiği Hamas komutanlarını ve savaşçılarını başarıyla hedef aldığını belirtiyor.

Uydu veri analizleri, çoğunluğu kuzeyde olmak üzere tüm Gazze Şeridi'nde yaklaşık 98 bin binanın hasar gördüğü sonucuna varıyor.

Bu analizler New York Eyalet Üniversitesi'nden Corey Scher ve Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Jamon Van Den Hoek tarafından yapıldı. Binaların yüksekliğinde veya yapısında meydana gelen hasarı gösteren iki ayrı görsel karşılaştırıldı.

Büyük çapta hasar gören bazı bölgelerden uydu görüntülerini analiz ettik.

Hava saldırılarının ilk hedefi kuzeydi

Gazze Şeridi'nin kuzey ve kuzedoğusundaki Beyt Lahya ve Beyt Hanun, Hamas'ın 7 Ekim'deki sadırısının ardından İsrail'in hedefindeki ilk şehirlerdi. İsrail ordusu Hamas'ın burada saklandığını iddia etti.

İsrail sınırına doğru uzanan zeytinliklere ve kum tepelerine bakan Beyt Lahya'nın bazı kısımları yerle bir oldu. Aşağıdaki uydu görüntüsünde, Beyt Lahya'nın kuzeydoğusunda geniş bir alandaki binaların yıkıldığı görülüyor.

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Buldozerler yollardaki enkazları temizlemiş ve İsrail ordusu bölgeyi temizleyerek savunma pozisyonları oluşturmuş.

BBC

İsrail ordusu, sınıra 1,6 kilometre uzaktaki küçük bir şehir olan Beyt Hanun'u da bombaladı. Bu bölgede, hava saldırılarının ilk gününde 120 hedefin vurulduğu söylendi.

BBC

Beş yıldızlı otel hasar aldı

İsrail, Gazze'de haftalar süren hava bombardımanının ardından karadan ilerlemeye başladı. Tank ve buldozerler ağır bombardımana uğrayan bölgelere girdi. İsrail ordusu sahil boyunca güneye, Gazze şehrindeki Şati Mülteci Kampı'na doğru ilerledi.

Aşağıdaki fotoğraflar, eskiden yerleşim alanı olan yerlere ait kraterleri gösteriyor. Gazze'nin ilk beş yıldızlı oteli Al Maştal'ın bir bölümünün yıkıldığı görülüyor.

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BBC

Hava saldırılarının başlamasından yaklaşık bir hafta sonra İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri kendi güvenlikleri için Gazze Vadisi olarak bilinen nehrin güneyine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarılara ve yüzbinlerce insanın Gazze'den kaçmasına rağmen güneydeki bölgeler hedef alınmaya devam edildi.

BBC

Verilen hasar ve İsrail'in ultimatomları bir milyon insanı Gazze’nin güneyindeki bölgelere gitmeye zorladı

Bölgenin güneyindeki Han Yunus'ta on binlerce insan çadırlarda ya da bombalanan binaların enkazında yaşıyor.

Hasar kuzeydeki kadar yaygın olmasa da, Corey Scher ve Jamon Van Den Hoek'in yaptığı analiz, buradaki binaların %15’inin hasar görmüş olabileceğini gösteriyor.

Hava saldırılarına ateşkes nedeniyle ara verilmesiyle bazı insanlar pazar alışverişlerine çıkabildi.

Aşağıdaki fotoğrafta da şehrin Ulu Camisi'nin yakınındaki hasarlı binalar görülüyor.

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Getty Images

İsrail uzun bir mücadeleye hazırlanıyor

İsrail ordusu kuzeyden güneye doğru ilerlemenin yanı sıra Gazze Şeridi'ni batıya doğru da keserek Gazze Şehri'nin güneyle olan bağlantısını kopardı.

Gazze Şehri'nin güneyine ait bu uydu görüntüsünde, daha önce yerleşimlerin bulunduğu bir yeri görüyoruz. Burası Akdeniz kıyı şeridine doğru ağır iş makineleriyle açıldı.

Fotoğrafta kazılan toprakla yapılan tahkimatlar dahil, tanklar ve düzinelerce askeri aracı da görebilirsiniz.

BBC

Uydu görüntüleri ayrıca El Ezher Üniversitesi yakınında, tank paletleriyle toprağa işlenen Davut Yıldızı'nın bulunduğu açık bir araziyi de gösteriyor.

Savaş öncesine ait internetteki görüntülerde Gazzeli çocukların orada oynadığı görülüyor.

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bu alanın Hamas tarafından geçit töreni meydanı olarak kullanıldığını iddia etti.

Tuğamiral Hagari, X'te yaptığı paylaşımda, Davut Yıldızı'nın, savaşın başlangıcından bu yana öldürülen İsrail askerlerinin anısına düzenlenen törende, zırhlı araçlarla çizildiğini belirtti.

BBC

Thomas Spencer, Jake Horton, Alex Murray, Shayan Sardarizadeh ve Jemimah Herd'ün katkısıyla hazırlanmıştır.