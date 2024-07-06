Kars'taki 'kale köy' Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya köyü sakinleri yaşamlarını Keçivan Kalesi'nde sürdürüyor
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Tunçkaya köylüleri, uzun yıllardır sarp kayalıklar üzerinde arazinin konumuna göre inşa edilen ve halen bazı sur kalıntılarının bulunduğu tarihi Keçivan Kalesi'nde yaşıyor.
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Yöre halkının yerleşim yerine tek giriş kapısı olan surlarla çevrili kale kapısını kullandığı köyde, cami ve kilise gibi bazı tarihi yapıların kalıntıları da bulunuyor.
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Yerleşim yerini çevreleyen surların bazı yerlerde yıkık vaziyette olduğu 80 haneli kale köy, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
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Drone ile görüntülenen köy güzel görüntü oluşturdu.
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