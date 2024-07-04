Kars'ta otomobil sürüye daldı! Sürü sahibi ile 6 koyun öldü
Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun öldü. Olaydan sonra yakalanan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu. Paşaçayır Mahallesi'nden Kars yönüne giden polis memuru M.A'nın kullandığı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı mevkisinde, karayolunda ilerleyen 68 yaşındaki çiftçi Halis Kaya ve sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜ SAHİBİ İLE 6 KOYUN ÖLDÜ
Ağır yaralanan Halis Kaya, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; kazada sürüdeki 6 koyun ise öldü.
OLAY ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, önce sürüsüyle kara yolunda ilerleyen Halis Kaya'ya daha sonra koyunlara çarpan otomobilin, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Sürücü olaydan sonra gözaltına alındı.