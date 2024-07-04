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        Haberler Gündem Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu - Güncel haberler

        Kars'ta ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

        Kars'ta bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine hastaneye giden ve ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 01:03 Güncelleme: 04.07.2024 - 01:20
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        Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
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        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden İ.K, kaza sonucu bir akrabasını kaybettiği bilgisi üzerine evin kapısını kapatıp hastaneye gitti.

        Bir süre sonra evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiyesi, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan müdahalede yangın büyümeden söndürüldü.

        İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangının ocakta unutulan yemekten çıktığını belirledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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