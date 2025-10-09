Kars'ta kızıl sincap ve ağaçkakanlar yaşam alanlarında görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, bozayı, kurt, tilki, domuz, sincap gibi birçok yaban hayvanı ve kuş türüne üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Son günlerde ilçede gündüz hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle yaban hayvanları yuvalarından çıktı.

Güneşli havada yerleşim alanlarındaki ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren kızıl sincaplar ile ağaçlarda gagalarıyla oyuklar açan ağaçkakanlar görüntülendi.

Vatandaşlardan Muvaffak Hindistan havaların ısınmasıyla doğanın yeniden canlandığını belirterek, "Özellikle ekim ayında havalar biraz daha ısındı. Sincaplar, sürekli ağaçlarda oyun oynuyorlar, ağaçkakanları izliyoruz. Bu da bizim yürüyüşlerimize güzellik katıyor" dedi.