Sibirya soğuklarının ekili olduğu Kars’ta bu gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye düştü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 21’i gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle Kars Baraj Gölü dondu. Soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

EVDEKİ ÇEŞMELER SOĞUKTAN DONDU

İHA'da yer alan habere göre kentte, soğuktan çok sayıda evin çeşmesi donarken, vatandaşlar ise araçlarını halı ve battaniyelerle sararak soğuktan korudu. Öte yandan donan Kars Baraj Gölü’nün etrafında bulunan ve boşaltılan evler ile donmuş gölün ortasında kalan ağaçlar ise dikkat çekti.

ARDAHAN'RA KİRPİKLER DONDU

Soğuk hava Ardahan'da hayatı adeta esir aldı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26.7 dereceyle Göle ilçesinde ölçüldü.

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Sedat Göncü isimli vatandaş, "Bu akşam sıcaklık eksi 27 dereceye kadar düştü. Sabah erken saatlerinde işe gidiyoruz. Sakallardan da belli olduğu gibi çok kötü bir soğuğumuz var. Allah dışarıda kalanlara sabır versin" diye konuştu.