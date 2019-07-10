10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karpal Tünel Sendromu, median sinirin el bileği seviyesinde, karpal tünelden geçerken sıkışması sonucu oluşan, üst ekstremitenin en sık görülen nöropatisidir. Peki Karpal Tünel Sendromu nedir? Nedeni ve belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? İşte Karpal Tünel Sendromu hakkında tüm detaylar...
KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?
Sinir ağı olan median sinirin el bileğinden geçen kanallarda meydana gelen sıkışmasına karpal tünel sendromu denir. Karpal kanal bilekte bulunur. Başparmakla birlikte 2. ve 3. parmaktaki hareketi ve hissetmeyi sağlayan medyan sinir, bu kanaldan parmaklarımızı bükmemizi, elimizi yumruk yapabilmemizi tutma ve kavramamızı sağlayan tendonlarla birlikte geçer. Bu kanalın üzerini örten bağ genişleyip şişerse, dar ve sert olan karpal tüneldeki medyan siniri sıkıştırarak, elin ilk üç parmağında hissizlik, karıncalanma, güçsüzlük veya ağrıya neden olabilir. Bu belirtiler bir veya iki elde olabilmekle beraber genellikle en çok kullanılan elde önce meydana gelir.
KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDENLERİ
Genellikle belli bir nedeni yoktur. Tenosinovit adı verilen parmakları büken kirişlerin çeperlerinin şişmesi, eklem çıkıkları, kırıklar, yumuşak doku tümörleri, kanal hacmini daraltan damar ve kas anomalileri, artrit gibi durumlar; bileği uzun süre bükülü tutmak gibi postürel nedenler karpal tüneli hacmini daraltabilir. Doğumsal nedenler, gebelikte olduğu gibi vücutta sıvı birikimi, tünelde daralmaya ve karpal tünel sendromu benzeri belirtilere yol açabilir; Ancak, bu belirtiler doğum sonrasında sıklıkla ortadan kalkar.
KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?
sık olarak görülür. Karpal Tünel Sendromu'nu etkileyen hastalıklar arasında da;
sayılabilir.
KARPAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ
KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİ
İleri duyusal ve hiçbir motor bozukluğu olmayan hastalarda bileği nötral pozisyonda tutan fakat parmakların serbestleşmesine imkân veren gece istirahat bileklikleri çok faydalı olur. İlaç tedavisine de başvurulabilir. Ayrıca bazı fiziki egzersizlerde önererek sinirlerin doğal yolla rahatlatılması sağlanır.
Ancak, hastalık ikinci evreye ulaşmışsa sinir harabiyeti daha fazla artmadan cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi tedavi ile karpal tünelin tavanını oluşturan bağ kesilerek sinirin içinde bulunduğu kanalın hacmi genişletilir, sinirin üzerindeki basınç azaltılarak median sinir doğrudan rahatlatılır.
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